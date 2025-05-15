Мать получила ожоги из-за взорвавшейся бутылочки с детской смесью

Британка получила ожоги из-за взорвавшейся бутылочки с детской смесью, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел, когда Леона Дауни готовила смесь для пятимесячного сына Арло Минлеса в бутылочке MAM Baby, которой она пользовалась с момента его рождения. По словам матери, она строго следовала процедуре: дала воде остыть в течение 15 минут после кипячения, налила ее в бутылку и добавила молочную смесь.

Однако, когда она встряхнула сосуд, чтобы перемешать содержимое, раздался громкий хлопок — и обе части бутылки оторвались , выплеснув горячую жидкость прямо на ее грудь.

«Я помню, как услышала хлопок — верх и низ бутылки оторвались. Все горячее молоко вылилось на меня. Оно обожгло все тело», — рассказала она.

Леона получила ожог второй степени размером 11 см в длину и 5 см в ширину на левой груди. Пострадавшая немедленно побежала под холодный душ, испытывая жгучую боль. В местной больнице у нее диагностировали термический ожог и обработали рану повязкой.

Пострадавшая добавила, что теперь ей «стыдно за шрам», поэтому она избегает одежды с глубоким декольте.

«Это был первый случай, когда такая бутылочка мне навредила, хотя я использую её уже пять месяцев, по три раза в день», — отметила Дауни.

После происшествия Леона связалась с производителем бутылочки. Там ответили, что «очень обеспокоены» случившимся и начали расследование.

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