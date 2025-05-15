СК считает топ-менеджера «Индивидуум принт» организатором распространения ЛГБТ

Следователи Следственного комитета (СК) РФ считают директора по продажам издательства «Индивидуум принт» Павла Иванова (признан в РФ иностранным агентом) организатором распространения книг с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По версии следствия, Иванов П. В., будучи директором по продажам ООО «Индивидуум принт», <...> был осведомлен о наличии у ООО нереализованных книг с ЛГБТ-идеологией», — рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что, несмотря на запрет, не позднее 30 ноября 2023 года в Москве обвиняемый директор по продажам, с целью получить денежную прибыль, решил систематически получать незаконный доход от продажи книг, содержащих ЛГБТ-идеологию. По данным СК РФ, Иванов действовал, используя свои организаторские способности и служебное положение.

В Москве задержали трех сотрудников издательства «Индивидуум принт» по делу о пропаганде ЛГБТ. По версии следствия, задержанные «из корыстных побуждений» издавали и продавали книги, в которых содержалась пропаганда нетрадиционных отношений.

Накануне сообщалось, что директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек задержаны в Москве в рамках расследования уголовного дела об экстремизме, связанного с печатной продукцией издательства Popcorn books, в которых была выявлена пропаганда ЛГБТ.

В «Эксмо» также заявили, что не имеют никакого отношения к пропаганде ЛГБТ, а претензии правоохранительных органов касаются исключительно книг, изданных Popcorn Books.

Ранее стало известно, сколько книг в год читают россияне.