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Продукцию «Петелинки» проверят после сообщений о сальмонелле

X5 Group: образцы продукции «Петелинка» исследуют после сообщений о сальмонелле
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BearFotos/Shutterstock/FOTODOM

Образцы продукции компании «Петелинка» направлены на лабораторные исследования после сообщений об обнаружении сальмонеллы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе X5 Group, управляющей сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».

«В мае мы не получали никаких уведомлений о качестве этой продукции от Роспотребнадзора и поставщиков, а также обращений от покупателей», — указали в компании.

В пресс-службе добавили, что запрос был незамедлительно направлен в надзорное ведомство, но пока подтверждения не было получено. Также в Х5 Group добавили, что в Роспотребнадзор были направлены образцы продукции для того, чтобы были проведены лабораторные исследования с целью выявления сальмонеллы.

Среди прочего компания уточнила, что по результатам проверки будет вынесено решение на тему продукции на распределительных центрах и в магазинах торговых сетей.

До этого Telegram-канал «SHOT Проверка» сообщил, что сальмонеллу нашли в мясе «Петелинка» — в фарше, а также в шницеле и курином филе. Роспотребнадзор якобы выявил опасную бактерию, взяв пробы продукции в трех магазинах «Пятерочка», которые находятся в Зеленограде. Автор поста сослался на имеющиеся в распоряжении редакции итоги экспертизы, которые показали наличие возбудителя сальмонеллеза.

В свою очередь эксперты предупредили, что мытье курицы не защищает от пищевого отравления и увеличивает риск заражения бактерией сальмонеллой. Эксперименты показали, что этот процесс приводит к распространению болезнетворных микробов по кухне, прежде всего, — по зонам вблизи раковины. В 26% случаев бактерии попадают на другие продукты, например, салаты, которые не подвергают термической обработке.

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