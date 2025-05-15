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В мясе «Петелинка» нашли сальмонеллу

«SHOT Проверка»: в шницеле, фарше и курином филе «Петелинка» нашли сальмонеллу
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Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Сальмонеллу нашли в мясе «Петелинка» — фарше, шницеле и курином филе. Роспотребнадзор выявил опасную бактерию, взяв пробы продукции «Петелинка» в трех магазинах «Пятерочка» в Зеленограде, написал Telegram-канал «SHOT Проверка».

Автор поста сослался на имеющиеся в распоряжении редакции итоги экспертизы, которые показали наличие сальмонеллы. Бактерии нашли в «Шницеле охлажденном», «Фарше премиум из филе» и «Кубиках из филе охлажденных».

Изготовитель продукции, где нашли сальмонеллу, — АО «Куриное царство» (входит в состав «Группы Черкизово» с 2007 года). В 2024 году выручка «Куриного царства» превысила 100 млрд рублей (+22% к 2023 году). Чистая прибыль достигла 9,41 млрд рублей. Мясо «Петелинка» продается в магазинах «Лента», SPAR, «Ашан», «Перекресток», METRO, а также на маркетплейсе Ozon.

Сальмонеллы вызывают сальмонеллез. Для большинства людей это чревато неприятными симптомами, но у детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом инфекция может вызывать серьёзные осложнения, вплоть до сепсиса.

Ранее в рязанском «Дикси» покупатели обнаружили тараканов.

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