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Из родного города Мелании Трамп исчезла бронзовая статуя в ее честь

AFP: в Словении расследуют кражу бронзовой статуи в честь Мелании Трамп
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Politics8/Wikimedia Commons

Бронзовая статуя в честь жены президента США Дональда Трампа Мелании Трамп, которая была установлена в Словении, пропала. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на AFP.

В материале отмечается, что статуя находилась на частной территории. Она была отгорожена забором, но злоумышленникам все равно удалось подобраться к объекту. Как рассказали правоохранители и автор скульптуры Брэд Дауни, неизвестные отпилили статую до щиколоток и увезли в неизвестном направлении.

«О краже сообщили 13 мая, и сотрудники полиции немедленно выехали на место преступления и начали расследование», — подчеркнула секретарь местных правоохранительных органов Аленка Дреник Рангус.

Статуя в честь Мелании Трамп была установлена в ее родном городе Севнице. Изначально здесь появилась деревянная скульптура, но она получила повреждения во время пожара. В связи с этим в 2020 году в населенном пункте установили бронзовую копию статуи, уточняется в публикации.

12 мая телеканал Fox News сообщил, что американский лидер украсил Овальный кабинет в Белом доме статуей, посвященной совершенному на него покушению. Скульптура изображает Трампа, который после неудачного нападения на него в июле 2024 года, поднимает вверх сжатую в кулак руку.

Ранее портрет бывшего президента США Барака Обамы, висевший в Белом доме, заменили на картину с покушением на Дональда Трампа.

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