Мануальный терапевт подглядывал за обнаженными клиентками

Тренер и врач из Канады попался на подглядывании за раздетыми клиентками

Мануального терапевта из Канады обвинили в тайной съемке обнаженных клиенток, пишет St Catharines Standard.

В ноябре прошлого года сотрудники центра оздоровления и реабилитации в Сент-Катаринсе обратились в полицию. Они подали коллективную жалобу, утверждая, что неизвестный установил в одном из помещений центра скрытую камеру и снимал клиенток, когда они были «на разных стадиях раздетости».

Правоохранителям удалось идентифицировать подозреваемого. Им оказался 29-летний Николас Эдвард Джексон, который работал в центре тренером и остеопатом. В марте Джексона арестовали по обвинению в вуайеризме и распространении интимных изображений, но затем отпустили.

Однако 3 мая он вновь был арестован после того, как расследование выявило еще двух жертв. Электронные устройства канадца до сих пор находятся в разработке, так как полиция считает, что пострадавших может быть больше, ведь Джексон работал и за пределами клиники как фрилансер.

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