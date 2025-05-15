В Курскую область с августа 2024 года доставили более девяти тысяч тонн гумпомощи

МЧС: в Курскую область прибыли еще четыре колонны гуманитарной помощи

МЧС доставило в Курскую область более девяти тысяч тонн гуманитарной помощи с августа прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

«Всего с августа прошлого года 406 колоннами в регион доставлено более 9,4 тысячи тонн грузов и 62 единицы спецтехники для работ. МЧС России продолжит доставлять помощь, пока есть необходимость», — говорится в публикации.

В МЧС добавили, что в очередную поставку гуманитарной помощи вошли различные крупы, макаронные изделия, а также мясные и рыбные консервы. Всего груз составил свыше 140 тонн.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что продукты и предметы первой необходимости будут распределены по пунктам выдачи. Там их сформируют в наборы, после чего выдадут жителям приграничных районов, которые вынуждены были покинуть свои дома.

В марте секретарь генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Якушев заявил, что волонтеры партии доставили более 2,5 тысячи тонн гуманитарной помощи жителям Курской области. Якушев отметил, что в Курской области постоянно работают 200 волонтеров партии.

Также секретарь генсовета партии подчеркнул, что в гуманитарной миссии в регионе задействована вся партийная инфраструктура: региональные, местные и первичные отделения.

Ранее Путин заявил, что Россия благодарна за гумпомощь, которую присылали с Запада.