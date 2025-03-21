В «Единой России» рассказали о гуманитарной работе в Курской области

ЕР доставила более 2,5 тысячи тонн гуманитарной помощи в Курскую область

Волонтеры «Единой России» доставили более 2,5 тыс. тонн гуманитарной помощи жителям Курской области. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Якушев, посетивший сортировочный центр в регионе.

Владимир Якушев отметил, что в Курской области постоянно работают 200 волонтеров партии.

Он подчеркнул, что в гуманитарной миссии в регионе задействована вся партийная инфраструктура: региональные, местные и первичные отделения.

Якушев сообщил, что грузы поступают в гуманитарный центр «Единой России», а оттуда поставляются в сортировочный центр.

«Мы взяли на себя материально-техническое обеспечение пунктов временного размещения. Это холодильники, микроволновые печи — все, что необходимо, партия поставляла и продолжает поставлять», — сказал Якушев.

Он заверил, что партия будет продолжать гуманитарную миссию в Курской области столько, сколько это будет необходимо.

Якушев поблагодарил всех участников этой работы, добавив, что помощь жителям региона оказывает вся страна.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в области создано несколько центров формирования и сортировки гумпомощи.

Он отметил, что непосредственно с самого начала вторжения ВСУ «Единая Россия» организовывала гуманитарную работу в регионе.

«Ситуация сегодня меняется, наша территория освобождается, люди будут возвращаться. Но, тем не менее, пока необходимо продолжать оказывать помощь региону.

Рассчитываю на то, что «Единая Россия», как основная политическая сила в стране, нам такую помощь продолжит оказывать», — сказал Хинштейн.

Напомним, с начала проведения спецоперации «Единая Россия» оказывает помощь эвакуированным жителям Донбасса и Новороссии, а также тем, кто остался в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 140 тыс. тон. гуманитарного груза в новые и приграничные регионы.