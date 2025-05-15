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В Курской области объявлена ракетная опасность

В Курской области вновь объявили ракетную опасность
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Таисия Лисковец/РИА Новости

В Курской области снова объявили ракетную опасность. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.

Первая опасность длилась 7 часов 41 минуту, ее отменили в 15:07 по московскому времени. Находящихся дома жителей призвали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

«Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — добавили в оперштабе.

До этого сообщалось, что в Курской области здание храма Покрова Пресвятой Богородицы выгорело изнутри после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также Mash сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по больнице в населенном пункте Теткино в Курской области и полностью разрушили мост в селе Коренево Курской области.

Ранее в ДНР при атаке со стороны ВСУ пострадали восемь сотрудников экстренных служб.

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