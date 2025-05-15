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В Москве бывший сожитель сломал женщине руку детским ботинком

В Москве мужчина сломал сожительнице руку детским ботинком
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Виталий Аньков/РИА Новости

Москвичка Карина Асанова пытается через суд добиться наказания для бывшего сожителя, который сломал ей кисть левой руки, ударив по ней детским ботинком. Об этом сообщает портал «Страсти».

Инцидент, по словам потерпевшей, произошел 1 апреля 2023 года, но виновник до сих пор не ответил перед законом.

«Произошла ссора, он, как и всегда, распускал руки, кинулся на ребенка с криком: «Зачем ты родился?!» Хотел его швырнуть из коляски, его мама встала между нами и держала меня за запястья. Он замахнулся и стукнул меня зимним ботинком ребенка по левой кисти руки», — рассказала собеседница издания.

Женщина отметила, что она вызвала скорую, так как у нее сильно онемела рука. В больнице ей диагностировали перелом четвертой пястной кости левой кисти руки. После случившегося она забрала ребенка и ушла от сожителя, затем обратилась в полицию.

«Была проведена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой было установлено, что перелом произошел в результате удара тупым предметом», — поделилась Асанова, добавив, что травма квалифицируется как вред здоровью средней степени тяжести.

В ходе расследования было проведено шесть экспертиз. Не все из них допускают, что зимним ботинком с резиновой подошвой можно нанести подобную травму. Женщина обратила внимание, что в пятой экспертизе следствие не передало ботинок специалистам, в шестой была выдвинута другая версия случившегося, которая, по словам потерпевшей, не имеет ничего общего с действительностью.

Асанова обратилась в Генеральную прокуратуру России и к депутату Госдумы Горячевой с просьбой разобраться с фактом нарушения своих прав как потерпевшей и «противоречивых необоснованных выводов последней судебно-медицинской экспертизы».

Ранее сообщалось, что россиянин год избивал экс-супругу, которая из жалости не стала выгонять его из квартиры.

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