Мужчина получил ожоги после взрыва унитаза в квартире

В Индии мужчина получил ожоги после взрыва унитаза, стоявшего в его квартире, пишет The Indian Express.

Как пишут СМИ, Ашу Нагар получил тяжелые ожоги, когда унитаз внезапно взорвался после нажатия кнопки смыва. По словам отца пострадавшего, в тот момент в ванной комнате не использовалась никакая электроника или бытовые приборы, что делает маловероятным техническую причину происшествия.

Согласно предварительным выводам экспертов, причиной могло стать скопление метана в канализационной системе, вызванное засоренными трубами. По всей видимости, при нажатии на смыв произошла искра, которая воспламенила газ, приведя к мощному взрыву.

«Трубы здесь старые, их годами не чистили. Забитые стоки могут привести к накоплению газа, который может взорваться под давлением», — заявил местный житель Хариндер Бхати.

Эксперты в области экологической безопасности и городской инфраструктуры предупреждают: если в жилых домах не обеспечена надлежащая вентиляция и регулярная прочистка канализации, накопление метана может представлять серьезную угрозу для жизни.

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