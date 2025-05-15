На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшего главу свердловской налоговой заочно арестовали по делу о взятке

РИА Новости: экс-главу УФНС по Свердловской области Логинова заочно арестовали
close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Ленинский районный суд Екатеринбурга заочно арестовал бывшего руководителя управления ФНС по Свердловской области Сергея Логинова. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Источник агентства уточнил, что заочно Логинова арестовали еще 23 апреля. Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Как уточнили в инстанции, мера пресечения в виде заключения под стражу назначена сроком на два месяца, но с момента возможной экстрадиции Логинова в Россию.

В середине МВД России объявило Логинова в розыск, однако тогда не уточнялось, в рамках какого уголовного дела он разыскивается.

До этого уурские следователи задержали начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации поселка Тим Курской области и главу одного из муниципальных образований этого района. Чиновники подозреваются в коррупционных преступлениях.

Следователи сообщили, что первый подозреваемый в период с мая 2022 года по декабрь прошлого года получил взятку на сумму более 1 млн рублей от индивидуального предпринимателя (ИП) за общее покровительство его деятельности. Второй подозреваемый получил взятку от ИП за содействие при заключении и исполнении муниципальных контрактов.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами