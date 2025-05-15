Бывшего главу свердловской налоговой заочно арестовали по делу о взятке

Ленинский районный суд Екатеринбурга заочно арестовал бывшего руководителя управления ФНС по Свердловской области Сергея Логинова. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Источник агентства уточнил, что заочно Логинова арестовали еще 23 апреля. Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Как уточнили в инстанции, мера пресечения в виде заключения под стражу назначена сроком на два месяца, но с момента возможной экстрадиции Логинова в Россию.

В середине МВД России объявило Логинова в розыск, однако тогда не уточнялось, в рамках какого уголовного дела он разыскивается.

До этого уурские следователи задержали начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации поселка Тим Курской области и главу одного из муниципальных образований этого района. Чиновники подозреваются в коррупционных преступлениях.

Следователи сообщили, что первый подозреваемый в период с мая 2022 года по декабрь прошлого года получил взятку на сумму более 1 млн рублей от индивидуального предпринимателя (ИП) за общее покровительство его деятельности. Второй подозреваемый получил взятку от ИП за содействие при заключении и исполнении муниципальных контрактов.

Новость дополняется.