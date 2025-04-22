В Рязани иностранцу, заставившему 15 девочек участвовать в порно, вынесли приговор

Иностранца, который знакомился с девочками и принуждал их к съемке приватного контента, осудили в Рязанской области. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Как было установлено судом и следствием, иностранный гражданин совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в 2022-2023 годах, за это время от действий злоумышленника пострадали 15 человек.

Извращенец использовал одну и ту же схему. Он знакомился с девочками-подростками в соцсетях и начинал общаться с ними на откровенные темы, выдавая себя за ровесника. Далее мужчина начинал угрожать жертвам, а они, не желая, чтобы их близкие и друзья узнали об интимной переписке, соглашались высылать собеседнику те фото и видео, что он требовал.

В 2023 году мужчину арестовали, и до вынесения приговора он находился под стражей. В итоге суд назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы, отбывать срок педофил будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее пенсионер из Рязани отправлял порнографические фото девочке-подростку.