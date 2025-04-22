Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Рязани иностранцу, заставившему 15 девочек участвовать в порно, вынесли приговор

Педофила посадили на 19 лет за вымогательство интимных фото у подростков
close
Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

Иностранца, который знакомился с девочками и принуждал их к съемке приватного контента, осудили в Рязанской области. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Как было установлено судом и следствием, иностранный гражданин совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в 2022-2023 годах, за это время от действий злоумышленника пострадали 15 человек.

Извращенец использовал одну и ту же схему. Он знакомился с девочками-подростками в соцсетях и начинал общаться с ними на откровенные темы, выдавая себя за ровесника. Далее мужчина начинал угрожать жертвам, а они, не желая, чтобы их близкие и друзья узнали об интимной переписке, соглашались высылать собеседнику те фото и видео, что он требовал.

В 2023 году мужчину арестовали, и до вынесения приговора он находился под стражей. В итоге суд назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы, отбывать срок педофил будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее пенсионер из Рязани отправлял порнографические фото девочке-подростку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами