«Гулял под дождем на улице»: воспитанник ясель сбежал из детсада во время тихого часа

Под Нижнекамском воспитанник ясель ушел из детского сада во время тихого часа

Жительница Нижнекамского района заявила, что из детского сада села Большое Афанасово во время тихого часа ушел воспитанник ясельной группы. Сообщение разместил паблик «Народный контроль Нижнекамск» во «ВКонтакте».

По словам женщины, ЧП произошло 14 мая в детском саду «Ручеек». Ребенок якобы самостоятельно покинул здание во время тихого часа, вышел за калитку и гулял в одиночестве под дождем, пока его не заметила женщина, которая проезжала мимо на автомобиле.

Жительница отметила, что в яслях работает один воспитатель. В тот день педагог была с детьми до обеда, ее смену должен был принять старший воспитатель-методист, но та занималась своей работой, а за группой якобы присматривал человек, в обязанности которого это не входит — хозяйственный работник.

«Калитка была нараспашку открыта. Безопасности детей никакой. Непонятно, куда смотрел охранник, который следит за ситуацией перед камерами», — возмутилась автор сообщения.

По словам женщины, в детском с аду наблюдается проблема с кадрами. Она отметила, что воспитатели в учреждении были участливые и любящие детей, но «заведующая их выжила». Автор сообщения попросила власти обратить внимание на ситуацию с детским садом. Она обратила внимание, что скоро из сада уволится еще один педагог, и выразила опасение, что дети останутся без присмотра.

По информации издания Kazanfirst, в пресс-службе администрации Нижнекамского района отметили, что ситуация с уходом ребенка произошла из-за халатности сотрудников учреждения. Там заявили, что они понесут наказание.

Ранее двое детей сбежали из детского сада в Ленобласти.