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Психосоматолог объяснила, как отношения между родителями влияют на детей

Врач Тур: травмирующий опыт родителей передается детям
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PH888/Shutterstock/FOTODOM

Отношения в семье оказывают серьезное влияние на воспитание и развитие ребенка. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач, психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур.

«Все семьи разные, но во главе угла должны стоять здоровье и безопасность детей. Семья — это живая система, это уважение, любовь, забота о каждом без исключений. Родителям необходимо уметь договариваться между собой и не пускать что-то на самотек», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что паттерны и травмирующий опыт родителей передается детям, поэтому есть негласное правило, что мужчина и женщина, когда создают семью, обнуляют свою историю.

До этого Тур говорила, что диалог является ключом к здоровым отношениям. По ее словам, в семье люди учатся дипломатии и искусству ведения беседы, а потом на своем примере показывают это детям.

Ранее психолог объяснила, почему нельзя «уходить в игнор» в конфликте с партнером.

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