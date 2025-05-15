Россиянам напомнили, что является залогом здоровых отношений

В семейных отношениях зачастую не все гладко и просто. Например, один требует что-то, а второй не может или не хочет это обеспечить. На помощь всегда приходит искусство разговоров, ведь диалог является ключом к взаимопониманию. Об этом в беседе с «Радио 1» заявила врач, психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур.

«Мы перестали разговаривать друг с другом. У нас у всех теперь термины, травмы, и на кухне вместо обычных живых разговоров мы говорим терминами или роликами из социальных сетей, что неправильно. Нам очень важно говорить обычными словами: что не подходит, что не нравится. Слушать другую позицию», — подчеркнула специалист.

В отношениях, по ее словам, люди учатся дипломатии и искусству ведения беседы, а потом на своем примере показывают это детям.

Психолог сервиса для поиска отношений Teamo Татьяна Любина до этого объяснила, почему нельзя «уходить в игнор» в конфликте с партнером. По ее словам, эти виды пассивной агрессии нередко становятся катализатором серьезных проблем, приводя к разрыву даже самых крепких отношений.

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