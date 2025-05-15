Директора по дистрибуции «Эксмо» допросили по делу о пропаганде ЛГБТ

СК отпустил директора по дистрибуции издательства «Эксмо» после допроса

Директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин отпущен после допроса в качестве свидетеля по уголовному делу о пропаганде ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщила пресс-служба «Эксмо».

«Издательство «Эксмо» оказывает полное содействие следствию. Юристы издательства незамедлительно подключились к разбирательству, оказывают необходимое сопровождение для скорейшего разрешения ситуации», — говорится в заявлении.

Подробности дела не разглашаются в интересах следствия, издательство продолжает работать в штатном режиме.

Накануне стало известно об обысках и допросах сотрудников «Эксмо», связанных с изъятием материалов, касающихся книг издательства Popcorn Books, в отношении которого возбуждено уголовное дело о пропаганде ЛГБТ.

В 2023 году «Эксмо» приобрело контрольный пакет акций издательства Individuum, в состав которого входит Popcorn Books.

15 мая ТАСС сообщил, что подозреваемым в экстремизме сотрудникам «Эксмо» грозит до 8 лет лишения свободы за пропаганду ЛГБТ.

Ранее в «Эксмо-АСТ» рассказали, станут ли запрещать классиков из-за ЛГБТ.