Владеющий боевыми искусствами фотограф из Китая обезвредил грабителя, пишет South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Тянь, 29-летний фотограф из провинции Шаньдун, живущий в Испании уже десять лет, работал на улице Барселоны, когда его снаряжение стоимостью более $5600 было похищено. Один из злоумышленников отвлек китайца, притворившись, что нашел чужой телефон, в то время как его сообщник выкрал камеру и стабилизатор.

«Когда я потянулся за телефоном, он не отпускал меня. Я понял, что это отвлекающий маневр», — рассказал Тянь.

Не теряя времени, фотограф догнал одного из преступников и применил удушающий захват. В течение двух минут он держал мужчину в фиксированном положении. Вор начал извиняться, но через несколько секунд потерял сознание от недостатка кислорода.

Пока фотограф держал преступника, его подельники успели вернуть украденное оборудование. После этого Тянь передал вора полиции, которая оказала ему помощь и забрала задержанного для дальнейшего разбирательства.

Мужчина рассказал, что он — опытный спортсмен, занимающийся кикбоксингом, и имеющий черный пояс по тхэквондо. Он подчеркнул, что не искал конфликта, но не мог позволить себя ограбить.

Ранее в Польше задержали вора, пока полицейские стояли в очереди за шаурмой.