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Прохожий собственноручно задержал вора, пока полицейские стояли в очереди за шаурмой

В Польше очевидец кражи задержал вора, пока полицейские обедали
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Depositphotos

В Польше случайный прохожий задержал вора, пока полицейские обедали. Об этом сообщает WP Wiadomości.

На прошлой неделе неизвестный украл духи из магазина в центре Познани. В 100 метрах от места происшествия находилась патрульная машина полиции. По словам горожанина, ставшего свидетелем преступления, внутри сидела женщина-полицейская, которая не спеша достала телефон, чтобы позвонить своей коллеге. В этот момент она ждала в кафе заказанную шаурму.

Тогда мужчина решил действовать самостоятельно и обезвредил вора. Наконец, после долгого ожидания, к эпицентру событий прибыли восемь сотрудников полиции. Поляк, задержавший преступника, заявил, что был очень разочарован их действиями и потерял всякую веру в полицию. В ведомстве признали, что нарушения имели место, и начали внутреннее расследование. Виновным грозит выговор и даже увольнение со службы.

Ранее подростки помогли полицейским поймать квартирную воровку в Забайкалье.

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