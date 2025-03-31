Прохожий собственноручно задержал вора, пока полицейские стояли в очереди за шаурмой

В Польше случайный прохожий задержал вора, пока полицейские обедали. Об этом сообщает WP Wiadomości.

На прошлой неделе неизвестный украл духи из магазина в центре Познани. В 100 метрах от места происшествия находилась патрульная машина полиции. По словам горожанина, ставшего свидетелем преступления, внутри сидела женщина-полицейская, которая не спеша достала телефон, чтобы позвонить своей коллеге. В этот момент она ждала в кафе заказанную шаурму.

Тогда мужчина решил действовать самостоятельно и обезвредил вора. Наконец, после долгого ожидания, к эпицентру событий прибыли восемь сотрудников полиции. Поляк, задержавший преступника, заявил, что был очень разочарован их действиями и потерял всякую веру в полицию. В ведомстве признали, что нарушения имели место, и начали внутреннее расследование. Виновным грозит выговор и даже увольнение со службы.

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