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На Кубани мужчина обстрелял новую машину соседа из-за парковочного места

Конфликт из-за парковки у подъезда закончился стрельбой в Краснодарском крае
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Отдел МВД России по Каневскому району

На Кубани соседи не поделили парковку у подъезда и устроили стрельбу, сообщили в ОВД по Каневскому району.

Инцидент произошел во дворе на Партизанской улице в станице Каневской. После того, как местные жители сообщили в полицию о звуках выстрелов, по адресу выехали правоохранители.

Стрелком оказался 53-летний житель многоквартирного дома, которому не понравилось, что его 52-летний сосед припарковал свою машину на его место. Мужчина взял ружье и обстрелял новый Changan. В результате никто не пострадал, но ремонт автомобиля обойдется его владельцу в сотни тысяч рублей.

Возбуждено дело по ч.1 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества), виновному грозит до двух лет лишения свободы. Он уже задержан.

Ранее подросток обстрелял маршрутку с пассажирами в Тюмени и разбил стекло.

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