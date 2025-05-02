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Подросток обстрелял маршрутку с пассажирами в Тюмени и разбил стекло

Подросток выстрелил из пневматики в автобус с пассажирами в Тюмени
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Telegram-канал ЧП Тюмень

Тюменский подросток открыл стрельбу по автобусу с пассажирами. Информация об этом появилась в Telegram-канале «ЧП Тюмень».

Инцидент произошел вечером 30 апреля на улице Энергетиков. По словам очевидцев, молодой человек выстрелил из пистолета в окно проезжающей мимо маршрутки.

Никто из пассажиров не пострадал, но в результате оказалось повреждено стекло двери автобуса. Еще до прибытия полиции хулигана задержал и обезвредил очевидец. Как уточняется, оружие, из которого стрелял юноша, оказалось пневматическим.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области ситуацию пока не комментировали.

Ранее в Петербурге подросток выстрелил в девушку из пистолета в трамвае.

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