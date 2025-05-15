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«Обычно отпускают»: в посольстве РФ в Египте подтвердили облавы на россиян

В посольстве РФ в Египте подтвердили задержания россиян местной полицией

Правоохранительные органы Египта регулярно проводят рейды с проверкой иностранцев, в том числе россиян, в рамках противодействия терроризму, однако большинство задержанных вскоре отпускают. Об этом «Газете.Ru» заявили в посольстве России в республике.

«Египетские правоохранительные органы в рамках противодействия террористическим угрозам регулярно проводят рейды по проверке временно находящихся на территории страны иностранных граждан, включая студентов местных религиозных учебных заведений. Обычно после досмотра и установления личности не вызвавших подозрений задержанных отпускают», — сказали там.

В посольстве уточнили, что следят за судьбой арестованных российских граждан и содействуют их освобождению.

«Консульские сотрудники постоянно отслеживают ситуацию с арестованными гражданами России и содействует их скорейшему вызволению. С пониманием относимся к принимаемым властями Египта мерам безопасности и находимся с ними в тесном контакте для обеспечения полного соблюдения прав наших соотечественников», — добавили там.

14 мая Telegram-канала «Осторожно, новости» сообщил, что в Египте начали массово задерживать граждан России, Узбекистана и Казахстана и опубликовал два видео, на которых запечатлен арест мужчины. Как рассказали изданию местные жители, семьи неделями не могут найти своих родственников, которых силой забирают из домов и с улиц.

По утверждению задержанных студентов, полицейские караулят людей у учебных заведений, задерживают учащихся и депортируют даже тех, кто находится в стране легально. Кроме того, при задержании правоохранители отбирают все личные вещи и не возвращают их.

В посольстве Узбекистана в Египте поясняли, что «в последнее время местные правоохранительные органы активно расследуют законность пребывания в Египте многих иностранцев, в том числе тех, кто приехал на учебу».

Ранее в посольстве РФ в Танзании оказали помощь россиянину, на которого напали в отеле за плохой отзыв.

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