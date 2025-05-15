В Новороссийске операция по доставанию телефона из воды закончилась вызовом спасателей

В Новороссийске мужчина застрял в блоках на набережной, пытаясь достать телефон

В Новороссийске попытка местного жителя искупаться в районе базы технического обслуживания флота закончилась вызовом спасателей. Об этом сообщил начальник Службы спасения города Алексей Одеров в своем Telegram-канале.

По словам сотрудника экстренных служб, нетрезвый мужчина хотел искупаться в море и пытался пробраться к воде через гексабиты (защитные сооружения), но по пути уронил телефон. До купания дело так и не дошло: мужчина полез за гаджетом и застрял между блоками. Выбраться из «ловушки» самостоятельно он не смог, на помощь приехали работники службы спасения. Одеров поделился кадрами, на которых видно, как раздевшийся до трусов потерпевший зафиксировался вверх ногами между бетонных блоков.

«Спасатели выехали на место и при помощи физической силы извлекли пострадавшего из заточения», — поделился глава городского ведомства.

Одеров предостерег местных жителей от попыток купания в состоянии алкогольного опьянения, подчеркнув, что «это опасно».

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