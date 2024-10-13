В Новороссийске туристу пробило голову камнем, сорвавшимся со скалы

В Краснодарском крае спасатели оказали помощь туристу, которому пробило голову камнем, сорвавшимся со скалы. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Инцидент произошел на берегу моря в районе пляжа Лиманчик. На отдыхавшего на песке мужчину упал камень со скалы. Пострадавший получил удар по голове. Ему потребовалась помощь спасателей.

«Спасатели совместно с очевидцами и медиками уложили пострадавшего в вакуумные носилки и более двухсот метров несли мужчину к автомобилю скорой помощи», — рассказал Алексей Одеров.

Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны, специалисты напомнили, что купание и отдых в неположенных местах запрещены.

До этого сообщалось, что в Крыму спасли подростков, застрявших на горе Космос. Молодые люди поднялись на достаточно большую высоту, но из-за сложного рельефа местности не смогли спуститься вниз самостоятельно.

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