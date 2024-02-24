В «Эксмо-АСТ» рассказали, станут ли запрещать классиков из-за ЛГБТ*

Книги писателей-классиков не будут запрещены в контексте пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Об этом заявили РИА Новости в издательской группе «Эксмо-АСТ».

Издатели отметили, что дискуссии о том, что такие книги в массовом порядке надо убрать с полок, можно считать скорее недоразумением, чем реальной угрозой.

На этой неделе в сети появился список якобы запрещенных к продаже книг, в которых содержится ЛГБТ-пропаганда. В перечень попали более 250 произведений, среди которых есть книги Федора Достоевского, Харуки Мураками, Паоло Коэльо, Оскара Уайльда, Марселя Пруста и других классиков. «Мегамаркет» подтвердил подлинность списка и сообщил, что уже скрыл карточки этих книг на своем сайте. При этом инициатор закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, депутат Александр Хинштейн, заявил, что этот «черный список» неактуален, а произведениям из него ничего не грозит. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ-пропаганды».