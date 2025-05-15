Трое похитили мужчину в Подмосковье и вывезли его в лес ради вымогательства 5 млн рублей

В Подмосковье мужчину похитили и вывезли в лес ради вымогательства 5 млн рублей

В Подмосковье трое похитили и вывезли мужчину в лес, чтобы вымогать у него 5 млн рублей. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 14 мая на улице Большая Серпуховская в Подольске. Трое мужчин насильно посадили в машину ранее знакомого местного жителя, надели на него наручники и потребовали 5 млн рублей. Злоумышленники нанесли потерпевшему удары по голове и вывезли его в лесополосу, где угрожали ему, демонстрируя пистолет.

Похищенному удалось выбежать на дорогу, где его заметил экипаж патрульно-постовой службы. Полицейские оперативно задержали злоумышленников.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по пунктам «а, в, з» статьи о похищении человека группой лиц с применением насилия из корыстных побуждений. У фигурантов изъяли пневматический пистолет. Мужчинам планируют предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

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