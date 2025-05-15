На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трое похитили мужчину в Подмосковье и вывезли его в лес ради вымогательства 5 млн рублей

В Подмосковье мужчину похитили и вывезли в лес ради вымогательства 5 млн рублей
close
Pexels

В Подмосковье трое похитили и вывезли мужчину в лес, чтобы вымогать у него 5 млн рублей. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 14 мая на улице Большая Серпуховская в Подольске. Трое мужчин насильно посадили в машину ранее знакомого местного жителя, надели на него наручники и потребовали 5 млн рублей. Злоумышленники нанесли потерпевшему удары по голове и вывезли его в лесополосу, где угрожали ему, демонстрируя пистолет.

Похищенному удалось выбежать на дорогу, где его заметил экипаж патрульно-постовой службы. Полицейские оперативно задержали злоумышленников.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по пунктам «а, в, з» статьи о похищении человека группой лиц с применением насилия из корыстных побуждений. У фигурантов изъяли пневматический пистолет. Мужчинам планируют предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

Ранее вооруженный молотком юноша ограбил инвалида-колясочника в Перми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами