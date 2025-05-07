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В Мурино двое детей пролезли под воротами и сбежали из детсада

78.ru: в Ленобласти двое детей сбежали из детского сада
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Depositphotos

Во Всеволожском районе Ленинградской области педагоги не заметили пропажу двоих детей из детского сада, девочка и мальчик отправились на самостоятельную прогулку. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 5 мая, пятилетняя девочка вместе с другом пришла домой из детского сада и удивила родителей. Выяснилось, что дети устроили побег во время прогулки, они пролезли в щель под воротами, когда воспитательница отвлеклась.

Родители сообщили о произошедшем матери мальчика, позвонили в детсад и обратились в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Омске воспитатели не заметили пропажу двоих детей из детского сада. По словам матери одного из воспитанников, двое трехлетних мальчиков сбежали с территории детсада и остались незамеченными. Беглецов нашли спустя полчаса, они не пострадали. По факту произошедшего детский сад проверила прокуратура, в адрес заведующего внесено представление.

Ранее в Барнауле сбежавшую из детсада девочку нашли на дороге.

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