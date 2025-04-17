Стало известно о пользе йоги и силовых упражнений для лечения остеоартрита колена

Йога и укрепляющие упражнения помогут в облегчении боли в суставах и потере функции, вызванной остеоартритом (ОА) колена и мышечно-скелетным расстройством. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на соответствующее исследование.

По словам исследователей, йога и силовые упражнения сравнимы по эффективности, при этом их сочетание может принести существенные преимущества людям с остеоартритом. Так, это уменьшит боли в колене и улучшит качество жизни.

«Силовые упражнения помогут облегчить боль, вызванную механическим напряжением, за счет увеличения силы мышц вокруг колена и улучшения функции сустава. Йога, с другой стороны, фокусируется на дыхательных техниках, физических позах и осознанности для снижения стресса, повышения гибкости и помощи в лечении боли», — уточнили в сообщении.

Фитнес-тренер Колин Саидман Йи до этого говорил, что йога поможет улучшить психическое и физическое здоровье, а также сформировать мышцы и снять напряжение. Помимо этого, такие упражнения помогут улучшить равновесие и осанку, снизить стресс и улучшить самочувствие.

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