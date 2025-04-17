Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о пользе йоги и силовых упражнений для лечения остеоартрита колена

Pravda.Ru: йога поможет в лечении остеоартрита колена
close
fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Йога и укрепляющие упражнения помогут в облегчении боли в суставах и потере функции, вызванной остеоартритом (ОА) колена и мышечно-скелетным расстройством. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на соответствующее исследование.

По словам исследователей, йога и силовые упражнения сравнимы по эффективности, при этом их сочетание может принести существенные преимущества людям с остеоартритом. Так, это уменьшит боли в колене и улучшит качество жизни.

«Силовые упражнения помогут облегчить боль, вызванную механическим напряжением, за счет увеличения силы мышц вокруг колена и улучшения функции сустава. Йога, с другой стороны, фокусируется на дыхательных техниках, физических позах и осознанности для снижения стресса, повышения гибкости и помощи в лечении боли», — уточнили в сообщении.

Фитнес-тренер Колин Саидман Йи до этого говорил, что йога поможет улучшить психическое и физическое здоровье, а также сформировать мышцы и снять напряжение. Помимо этого, такие упражнения помогут улучшить равновесие и осанку, снизить стресс и улучшить самочувствие.

Ранее врач развеял популярный миф об артрите.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами