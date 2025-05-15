На Урале вор украл у пассажира сумку с двумя миллионами на ленте досмотра багажа

В Екатеринбурге вор украл на вокзале сумку с миллионами на ленте досмотра багажа

На вокзале Екатеринбурга вор украл у соседа по очереди на досмотр багажа рюкзак с несколькими миллионами рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу.

Инцидент произошел 18 апреля. К правоохранителям обратился местный житель, работающий индивидуальным предпринимателем. Он заявил, что после прохождения интроскопа остался без части багажа с крупной суммой. Внутри рюкзака, как уточнил потерпевший, он держал два миллиона рублей — их он планировал потратить на покупку автомобиля в Тюмени, куда и направлялся в тот день.

Изучив камеры видеонаблюдения, полицейские установили, что чужие вещи забрал сосед потерпевшего по очереди на досмотр. На кадрах видно, как мужчина поднимает с багажной ленты свой рюкзак, затем, выждав несколько секунд, берет вещи незнакомца. Злоумышленником оказался 44-летний житель Пермского края. После кражи рюкзака он отправился в туалет, откуда уже вышел без него.

«Завладев чужим имуществом, злоумышленник прошел с ним в уборную, где и обнаружил, что чужой рюкзак набит пачками денег. Растерявшись и не зная, как распорядиться столь крупной суммой, гражданин не придумал ничего лучшего, как спрятать сумку в этом же туалете, повесив ее на крючок возле умывальника и вернулся за ней позже», — рассказали в полиции.

В МВД уточнили, что за три часа, пока рюкзак видели в туалете, никто из пассажиров не притронулся к нему. Украденную вещь нашли правоохранители и передали владельцу.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере» УК РФ.

Задержанный свои действия объяснил словами «Бес попутал». Также он признался, что возвращался с работы вахтовым методом и за день до совершения преступления употреблял крепкий алкоголь. Он отметил, что мог совершить хищение под воздействием спиртного.

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