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Россиянин украл 700 тыс. у бывшего мужа возлюбленной, потратил их на шопинг и пожалел

Сахалинец украл 700 тыс. у бывшего мужа девушки и закопал их в лесу
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МВД России по Сахалинской области

На Сахалине 22-летнего местного жителя задержали по подозрению в краже крупной суммы у бывшего супруга своей возлюбленной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 27-летний потерпевший, проживающий в городе Анива. Мужчина рассказал, что из его дома после визита бывшей жены пропали 700 тысяч рублей.

В ходе расследования полицейские выяснили, что экс-супруга заявителя приезжала к нему в дом за своими вещами в сопровождении нового молодого человека.

«В одной из комнат молодой человек увидел в шкафу крупную сумму денег и, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, забрал их себе», — уточнили в ведомстве.

После этого злоумышленник спрятал похищенное в лесу, прикопав землей, а затем вернулся за добычей и потратил часть похищенного на шопинг. Подозреваемый успел потратить меньше половины похищенной суммы, остальное сотрудники МВД вернули владельцу.

В отношении сахалинца возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

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