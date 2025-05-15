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Дома у ветеринара нашли носы усыпленных собак

В Праге ветеринар уносила с работы носы усыпленных собак
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Shutterstock/PixieMe

В Чехии ветеринар отрезала носы усыпленным собакам и уносила их с работы. Об этом сообщила ежедневная газета Blesk.

Сотрудница одной из ветеринарных клиник Праги забирала с работы странные трофеи, которые должны были быть утилизированы. Дома у нее нашли коллекцию носов от усыпленных животных, после чего руководство клиники немедленно уволило женщину. Бывшие коллегии ветеринара признались, что не подозревали о ее действиях. В клинике подчеркнули, что ни одно живое животное не пострадало и не подверглось опасности.

Женщина не отрицала своих поступков, но и не смогла дать внятное объяснение этому «хобби». Согласно чешскому законодательству, осквернение останков животных не является уголовным преступлением, в отличие от подобных действий с человеческими. Поэтому бывшему ветеринару, скорее всего, удастся избежать уголовного преследования. Ей рекомендовали обратиться за профессиональной медицинской помощью, поскольку подобное поведение может свидетельствовать о серьезных психологических отклонениях, таких как зоофильная некрофилия.

Ранее в России среди осужденных за жестокое обращение с животными не оказалось женщин.

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