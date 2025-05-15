В Забайкалье предпринимателя подозревают в хищении на 22 миллиона рублей

Гендиректора фирмы из Читы подозревают в хищении имущества на 22 миллиона рублей

В отношении генерального директора компании из Читы возбудили уголовное дело по подозрению в хищении 22 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Главного военного следственного управления СК РФ.

По версии правоохранителей, в период с августа по октябрь прошлого года фигурант, выполняя гособоронзаказ, похитил государственное имущество на сумму свыше 22 миллионов рублей.

«Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «ЗабайкалАЗСсервис» Евгения Валеева, совершившего хищение имущества при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 160 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.

Там также рассказали, что на имущество фигуранта на сумму около 9 миллионов рублей уже наложили арест для обеспечения возможного штрафа и взысканий.

Накануне сообщалось, что депутат Законодательного собрания Новосибирской области Иван Сидоренко получил 3,5 года условно за махинации с муниципальной землей на сумму более 163 миллионов рублей.

Ранее налоговика из ХМАО обвинили в махинациях на 37 млн рублей.