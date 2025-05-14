Депутат регионального Заксобрания получил 3,5 года за махинации с муниципальной землей

В Новосибирской области депутату Сидоренко дали 3,5 года за махинации с землей

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Иван Сидоренко получил 3,5 года условно за махинации с муниципальной землей на сумму более 163 миллионов рублей. Об этом сообщает Центральный районный суд Новосибирска на официальном сайте.

«Приговором Центрального районного суда г. Новосибирска от 14.05.2025 Сидоренко И.Л. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 700 000 рублей»‎, — говорится в сообщении.

Уточняется, что приговор еще не вступил в силу.

Как пишет газета «Коммерсантъ», по версии следствия‎, 12 лет назад Сидоренко, будучи руководителем ООО «Новоторг-Сиб», арендовал участок муниципальной земли в Калининском районе Новосибирска площадью 19,6 тысячи квадратных метров. Его кадастровая стоимость тогда составляла 163,7 млн руб.

Фирма Сидоренко якобы возвела на участке торговый центр площадью и оформила его в собственность, получив право выкупить участок по льготной цене. Однако по версии следствия, в реальности вместо ТЦ на участке возвели два многоэтажных дома.

Три года назад, в 2022 году региональный Следком возбудил дело против депутата — на основании материалов местного Управления Федеральной службы безопасности. По решению суда в отношении Сидоренко избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Уточняется, что ущерб депутат возместил еще в период следствия.

Ранее налоговика из ХМАО обвинили в махинациях на 37 млн рублей.