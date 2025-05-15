В Мексике застрелили бьюти-блогершу во время прямого эфира

В Мексике 23-летнюю блогершу Валерию Маркес, известную видеоуроками по макияжу в TikTok, убили во время прямой трансляции. Об этом сообщает Haber Global.

Инцидент произошел в городе Сапопан прямо в салоне красоты, где девушка работала. В начале эфира она рассказывала, что пока ее не было на рабочем месте, кто-то пытался оставить для нее дорогой подарок, но она не собиралась ждать этого человека. Позже в салон ворвался вооруженный неизвестный и открыл огонь.

По словам очевидцев, незадолго до стрельбы во время эфира на заднем плане было слышно, как кто-то предупреждает Валерию, что к зданию кто-то приближается. Спустя мгновения раздались выстрелы. Несмотря на нападение, трансляция продолжалась еще некоторое время, пока кто-то не подошел и не отключил камеру.

Пострадавшая скончалась на месте. Прокуратура штата Халиско уже начала расследование.

У Маркес около 200 тысяч подписчиков в соцсетях.

Издание отметило, что, по данным Комиссии ООН по Латинской Америке и Карибскому бассейну, в 2023 году Мексика заняла четвертое место в регионе по уровню женских убийств — 1,3 случая на каждые 100 тыс. женщин.

Ранее в Турции молодой блогер объедался на камеру и умер из-за ожирения.