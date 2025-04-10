Отец и сын обманули 100 ресторанов за три года, используя одну и ту же схему

OC: во Франции отец и сын за 3 года обманули 100 ресторанов и были арестованы

Дуэт отца и сына из Франции обманул 100 ресторанов за три года, используя одну и ту же схему, пишет Oddity Central.

Во французском городе Тулон полиция задержала 48-летнего мужчину и его 18-летнего сына по подозрению в масштабном мошенничестве. По данным следствия, за последние три года дуэт систематически обманывал рестораны, оставив без оплаты счета примерно в ста заведениях. Их схема отличалась продуманностью и дерзостью.

Мошенники действовали по отработанному сценарию. Они тщательно выбирали жертв, изучая отзывы о ресторанах в интернете. Предпочтение отдавалось небольшим заведениям с репутацией «дружелюбных к клиентам». Приходя в выбранный ресторан, они заказывали полноценный ужин с закусками, основными блюдами, десертами и алкоголем на сумму около €150.

Когда наступал момент расчета, мужчина предъявлял неработающую кредитную карту. Его сын якобы отправлялся к банкомату за наличными, но неизменно возвращался ни с чем. Тогда отец, делая вид, что смущен, оставлял в залог свое удостоверение личности или карту социального страхования, обещая вернуться с деньгами на следующий день. Однако вместо этого он заявлял об утере документов и получал новые, чтобы повторить схему в другом месте.

Долгое время мошенникам удавалось избегать разоблачения благодаря тщательному выбору жертв. Они никогда не посещали один и тот же ресторан дважды, а владельцы заведений, столкнувшись с обманом, часто не обращались в полицию, считая сумму ущерба незначительной. Ситуация изменилась, когда один из обманутых рестораторов опубликовал в социальных сетях фотографии оставленных документов.

Этот пост привлек широкое внимание, и вскоре еще 43 владельца ресторанов заявили, что стали жертвами аналогичного мошенничества. Полиция начала расследование, которое завершилось в апреле 2024 года арестом подозреваемых. На допросе мужчина признался в сотне подобных инцидентов, а его сын рассказал, что они питались за чужой счет два-три раза в неделю.

Ранее литовец имитировал сердечные приступы, чтобы не платить в ресторанах.