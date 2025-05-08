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В Петербурге велосипедист сбил девочку, проехался по ней и попал на видео

В Петербурге мужчина на велосипеде переехал школьницу

Школьница попала в больницу после ДТП с велосипедистом в Петербурге. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Димитрова и Будапештской. На кадрах с места заметно, как 11-летняя девочка направляется к пешеходному переходу.

В этот момент пересекавший этот переход на велосипеде мужчина врезался в ребенка и случайно проехался по ребенку. После произошедшего он остановился и подошел к школьнице. Однако, по данным МВД, после произошедшего велосипедист скрылся.

Девочке понадобилась помощь медиков, у нее диагностировали перелом носа.

«После оказания медицинской помощи пострадавшая была отпущена домой на амбулаторное лечение», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверочные мероприятия, мужчину ищут.

По данным «Mash на Мойке», после того, как велосипедист уехал, с ребенком остались очевидцы, они дождались мать ребенка. В ближайшее время, как сообщает Telegram-канал, школьнице предстоит операция по исправлению носа.

Ранее в Екатеринбурге автомобиль снес ехавшего на красный самокатчика.

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