Жителя Казахстана задержали за попытку продать свои органы онлайн за $30 тыс.

В Казахстане задержан мужчина за попытку продать свои органы в интернете

В Актюбинской области Казахстана задержан мужчина, который пытался продать свои внутренние органы в интернете за 15 млн тенге ($29,5 тыс.). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру республики.

Мужчина был обнаружен в ходе мониторинга информации в интернете сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изъятии органов и тканей человека, предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

В декабре 2022 года в Корее суд оштрафовал 50-летнюю женщину, которая хотела продать свою печень главе строительной компании ради трудоустройства сына. На суде обвиняемая заявила, что не осознавала, что нарушает закон.

До этого в Дагестане прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы, которая попыталась продать своего новорожденного ребенка за 300 тыс. рублей. Женщине грозит до 10 лет тюремного заключения.

Ранее россиянка попыталась обменять своего пятимесячного ребенка на бутылку водки.