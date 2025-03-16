Россиянка попыталась обменять истощенного младенца на бутылку водки

В Тюмени мать попыталась обменять истощенного пятимесячного ребенка на алкоголь. Об этом сообщает Telegram-канал «Тюмень №1».

Инцидент произошел в общежитии, расположенном в доме №20 на Одесской улице. По словам очевидицы, одна из проживающих там женщин пыталась обменять истощенного младенца на бутылку водки. Отмечается, что ребенка уже забрали у матери.

По словам женщины, которая привлекла внимание к проблеме, в общежитии проживает немало неблагополучных семей, где взрослые злоупотребляют горячительными напитками. Она призвала органы опеки проверить все живущие там семьи, где есть дети.

До этого в Дагестане 39-летняя мать продала акушерке новорожденную дочь за 650 тысяч рублей. Женщину, медработницу и ее супруга задержали, в их отношении возбудили уголовное дело по статье о торговле людьми, фигуранты во всем сознались.

Ранее мать шестерых детей пыталась продать младенца и получила срок.