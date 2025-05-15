Врач рассказала, что такое диджитал-деменция и почему она возникает

Диджитал-деменция может возникнуть у молодых людей, которые постоянно используют гаджеты. В этих условиях мозг не получает разнообразной информации, необходимой для его полноценного функционирования. Об этом в беседе с РИАМО рассказала невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Она пояснила, что частая смена приложений, веб-страниц и уведомлений перегружают затылочную долю мозга, отвечающую за зрительную информацию, в то время как мозжечок и теменная доля с ее функцией пространственного анализа и практических навыков остаются «недогруженными».

«Основные симптомы цифровой деменции: рассеянность, забывчивость, низкая мотивация, снижение самоконтроля и успеваемости, трудности с усвоением нового материала, неспособность планировать свои действия, замедленное мышление, раздражительность, неуклюжесть», — перечислила специалист.

Она добавила, что синий свет, исходящий от экранов гаджетов, нарушает синтез мелатонина, приводя к бессоннице, а постоянный страх пропустить важную информацию повышает тревожность.

Нейробиолог, заведующий кафедрой психиатрии Ульмского университета, внештатный эксперт клиники Verba Mayr Манфред Шпитцер до этого предупреждал, что особую опасность гаджеты представляют для подрастающего поколения. По его словам, мозг в детстве развивается очень активно благодаря обучению, а гаджеты наносят вред образовательному процессу.

В качестве профилактики цифрового слабоумия у детей специалист посоветовал родителям исключать электронные устройства из обучающего процесса и ограничивать времяпровождение детей в интернете.

Ранее нейропсихолог объяснила, как чтение книг влияет на мозг.