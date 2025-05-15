Домашняя собака искусала годовалую девочку в Приморье, ее доставили в больницу вертолетом

В Приморье собака искусала годовалую девочку, ее доставили в больницу вертолетом

В Приморье годовалую девочку искусала домашняя собака, ребенок попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел в селе Усть-Соболевка, когда за годовалой девочкой присматривал старший брат. В какой-то момент на малолетнюю набросилась домашняя собака, которая искусала ей лицо, голову, шею, плечи и грудь. Также ребенок получил сотрясение мозга.

Пострадавшую на вертолете доставили в больницу во Владивостоке. По факту произошедшего проводится проверка, прокуратура региона взяла ее ход под контроль. Когда детали и обстоятельства случившегося будут установлены, стражи порядка займутся вопросами взыскания с владельца собаки расходов, понесенных на лечение малолетней и ее транспортировку в медицинское учреждение, а также возмещения морального вреда.

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