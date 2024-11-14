Россиян предупредили о новой схеме обмана с переносом номера к другому оператору

Мошенники начали активно применять новую схему обмана россиян. Они звонят им, представляясь работниками мобильных операторов, а затем сообщают какие-то «важные» данные – к примеру, убеждают жертву, что у нее кончился срок эксплуатации сим-карты и рекомендуют обновить информацию, чтобы избежать блокировки. Если человек ведется на это, то его начинают просить присылать коды, рассказал в беседе с RT преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов.

Для подтверждения информации преступники требуют назвать код, который приходит в сообщении. На самом деле, это код для авторизации на каком-то важном ресурсе – к примеру, на портале госуслуг. По сути, мошенникам достаточно знать номер телефона жертвы, а далее они начинают восстанавливать пароль и просят присылать коды.

«Если пользователь передает им этот код, они легко меняют пароль, получают полный контроль над аккаунтом и могут похитить конфиденциальные данные», — объяснил эксперт.

Чтобы выманить нужную им информацию, злоумышленники могут применять и другие способы. Например, говорят, что якобы на номер пользователя пришла заявка по переносу номера к другому оператору. Сделать все предлагают в личном кабинете и также просят высылать коды.

Все подобные звонки – это обман, так как сотрудники настоящих мобильных компаний никогда не будут просить передать им коды, а срок действия сим-карты просто так не завершается, подчеркнул Шутов. При любом подозрении на «развод», нужно немедленно положить трубку, а затем следует напрямую позвонить оператору, чтобы убедиться, что до этого был обман. Даже если звонок кажется не подозрительным, лучше положить трубку и перезвонить по официальному номеру компании самостоятельно.

«Можно также лично обратиться в ближайший офис телекоммуникационной компании», — подчеркнул киберэксперт.

Он призвал россиян активнее использовать приложения по предупреждению и блокировке мошеннических или спамерских звонков.

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