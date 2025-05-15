Сибирячка позвала мужчину на свидание, чтобы на него взяли кредит и избили

В Новосибирске мужчина оказался избитым и в кредитах после свидания

В Новосибирске 26-летний мужчина сходил на свидание и оказался избитым и в кредитах. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Местный житель обратился в полицию и сообщил, что на него напали. По его словам, 27 апреля у дома на улице Новоморской группа неизвестных избила его бейсбольной битой, похитила мобильный телефон, после чего оформила на его имя кредиты на 180 тысяч рублей через приложения в украденном телефоне.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемых — четверых молодых людей и девушку в возрасте от 18 до 21 года. Преступление было спланировано заранее. Девушка специально познакомилась с потерпевшим и назначила ему встречу, во время которой ее сообщники совершили нападение.

В ходе обысков по месту жительства задержанных выяснилось, что полученные по кредитам деньги они перевели на другие счета, а телефон выбросили.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям о разбое и мошенничестве в сфере кредитования. Все подозреваемые заключены под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия по выявлению других эпизодов преступной деятельности.

Ранее в Череповце охранник украл у коллеги деньги и спрятал их в нижнем белье.