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В Череповце охранник украл у коллеги деньги и спрятал их в нижнем белье

В Вологодской области охранник спрятал в нижнем белье похищенные у коллеги деньги
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Охранник череповецкого бара обокрал коллегу на рабочем месте, мужчина украл у девушки зарплату и спрятал в трусах. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в одном из городских баров, сотрудница заведения получила зарплату и оставила деньги в сумке в подсобке. Спустя некоторое время она обнаружила, что из ее кошелька пропали 25 тысяч рублей.

Выяснилось, что к краже оказался причастен ее коллега-охранник. Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что мужчина прошел в подсобку, вытащил из сумочки деньги и скрылся. Когда потерпевшая стала расспрашивать коллег о пропаже и попросила их вывернуть карманы, злоумышленник зашел в туалет и перепрятал украденное в нижнее белье.

После смены злоумышленник положил средства на свой счет. Часть средств списали приставы за долги. Остатки он потратил на собственные нужды. Мужчине назначено наказание в виде исправительных работ. С него также взыскали 25 тысяч рублей в пользу потерпевшей.

Ранее прохожие задержали вора, пока полицейские стояли в очереди за шаурмой.

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