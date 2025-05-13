В Ленобласти трехлетняя девочка отравилась картофелем фри, ее не спасли

78.ru: в Ленобласти у ребенка произошла остановка сердца после обеда в кафе

В Лодейном Поле трехлетняя девочка попала в в больницу после обеда с отцом в кафе, спасти ребенка медики не смогли. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 9 мая, трехлетняя девочка вместе с отцом обедала в местном кафе. Семья заказала порцию картофеля фри. Спустя полчаса девочке стало плохо, к вечеру ее состояние ухудшилось — началась рвота, диарея, поднялась температура. Мать вызвала скорую помощь, но от госпитализации отказалась, поскольку в семье есть еще один малолетний ребенок.

Спустя 12 часов женщина повторно обратилась в экстренные службы. Девочку доставили в Волховскую больницу в тяжелом состоянии, оттуда бортом санавиации ее должны были доставить в городскую больницу №5, но у маленькой пациентки остановилось сердце, спасти ее не смогли.

Известно, что семья не попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительной информации, ребенок мог получить острое отравление продуктами питания.

Ранее в Крыму семья с тремя детьми отравилась во время похода в горы.