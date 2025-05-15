Двое в масках избили молотком незнакомку с ребенком на руках в российском городе

В Новокузнецке двоих будут судить за избиение молотком незнакомки с ребенком

В Новокузнецке мужчину и подростка будут судить за избиение молотком женщины с ребенком на руках. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все случилось в январе текущего года в подъезде дома на улице Энтузиастов. По версии следствия, двое в масках, 24-летний мужчина и 15-летний подросток, напали на незнакомую женщину, нанеся ей множественные удары кулаками и молотком. Подросток снимал происходящее на видео для размещения в интернете. Избиение продолжилось во дворе, где у потерпевшей выпал планшет, который злоумышленники похитили.

На момент нападения женщина держала на руках малолетнего ребенка, который не пострадал. Сама потерпевшая получила множественные телесные повреждения.

Расследование уголовного дела по статьям о вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, хулиганстве и грабеже завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении фигурантов, материалы переданы в суд.

Ранее невменяемый мужчина избил соседку во дворе дома в Воронеже и попал на видео.