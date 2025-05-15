Орнитолог объяснил, почему вороны стали нападать на россиян

В Москве накануне подростка атаковала ворона, оставив ему несколько ссадин. Обычно пернатые нападают на людей, а если это и происходит, то из-за периода гнездования и попытки защитить птенцов, объяснил орнитолог парка «Сокольники» Вадим Мишин. Не только вороны, но и другие птицы-родители будут яростно защищать своих детей, подчеркнул он в беседе с 360.ru.

«Когда вороны обзаводятся птенцами, они становятся агрессивными и защищают гнездовье от всего, что им представляется опасным. Птицы живут с нами по соседству, поэтому часто считают людей угрозой», — объяснил специалист.

Он напомнил, что обычно птицы каждый год стараются селиться и делать гнезда в одном и том же месте, при этом они могут запомнить человека, который причинит им вред, и спустя долгое время напасть на него. Что касается ворон, то они обычно гнездятся и выводят птенцов в конце мая, после чего начинают их охранять. При этом самое тяжелое время, по словам орнитолога, еще впереди – когда птенцы чуть-чуть подрастают и оперяются, они начинают учиться летать, а их родители начинают защищать их со всей яростью.

«Ничего не поделаешь, это надо пережить. Утешает то, что ворона не может принести большого вреда человеку», — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что далеко не только вороны могут напасть на человека – на это способны даже дрозды и скворцы. Обычно они спокойны, но если люди начинают приближаться к их гнездам, то в отчаянии они начинают защищаться. Причем речь идет не о попытке клюнуть обидчика – вместо этого пернатые пытаются гадить и отлетать, повторяя это по нескольку раз, рассказал Мишин.

Орнитолог посоветовал россиянам обходить места гнездования птиц. Что касается непосредственно нападения, то обычно вороны не клюют глаза, но на всякий случай лицо лучше защитить, закрыться одной рукой, а второй – отгонять птицу и уходить подальше от ее гнезда, заключил эксперт.

Напомним, накануне в Москве в районе Раменки на ребенка напала ворона. Это случилось недалеко от школы, где птица свила гнездо на высоте 10–15 метров. А до этого в подмосковных Люберцах вороны разбили десятки машин, бросая на них камни с высоты 22-го этажа. Позже орнитолог объяснил, что причиной этого стала месть после уничтожения гнезд неподалеку. Эксперт подчеркнул, что вороны очень умны и не станут нападать просто так, но если их обижают, то они найдут способ отомстить, причем делать это будут всей стаей, защищая друг друга.

Ранее орнитолог рассказал, что вороны могут нападать на людей ради забавы.