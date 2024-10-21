Раскрыта причина, по которой вороны разбили камнями десятки машин в Подмосковье

В подмосковных Люберцах птицы разбили десятки машин, бросая на них камни с высоты 22-го этажа. Люди стали опасаться, что камни могут попасть по головам местных жителей. Причина такого поведения может быть только одна – так вороны ведут себя исключительно из мести, объяснила директор реабилитационного центра «Ромашки» Любовь Николаева Общественной Службе Новостей.

Поводом начать мстить людям могло стать уничтожение гнезд неподалеку. Либо кто-то стрелял в птиц, из-за чего они пострадали.

«Вороны – очень мстительные птицы. Они не будут просто так совершать такие нападения, потому что им вдруг захотелось», — подчеркнула Николаева.

Также вороны очень умны — есть много видеороликов, на которых эти птицы не только выполняют какие-то задания, но также, к примеру, тиранят кошек, катаются на крышах, играя как настоящие дети, и так далее, напомнила эксперт. Если их обижают, то они найдут способ отомстить, причем делать это будут всей стаей, защищая друг друга, подчеркнула Николаева. По ее словам, такое поведение – никакая не осенняя депрессия птиц, подобных состояний у них не бывает.

Напомним, в Люберцах птицы собирают лапами мелкие камни и сбрасывают их на автомобили с высоты 22-го этажа. Местные жители опасаются, что от действий обитающих в районе ЖК птиц пострадают люди. На опубликованных фотографиях поврежденных автомобилей видно, что у них образовались вмятины на крышах, пробиты стекла.

Ранее ученые доказали, что вороны могут считать вслух.