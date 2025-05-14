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В Калининградской области задержали женщину с «Терминатором»

ФСБ: под Калининградом задержали женщину с устройством РЭБ «Терминатор»

В Калининградской области задержали женщину, которая пыталась перевезти через границу средство радиоэлектронной борьбы «Терминатор». Об этом пишет «Клопс» со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

В ведомстве подчеркнули, что изъятое устройство могло быть использовано при создании вооружения и военной техники. В отношении задержанной женщины возбудили уголовное дело по части 1.1 статьи 226.1 УК РФ, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.

Накануне ФСБ России сообщила об обнаружении крупного тайника с иностранным вооружением на территории города Курахово в Донецкой народной республике. Сотрудники ведомства изъяли 22 единицы иностранного стрелкового оружия и свыше 300 боеприпасов, включая два пулемета, два ручных противотанковых гранатомета натовского образца, два противотанковых ракетных комплекса Javelin, восемь болгарских ручных гранатометов и другое оружие.

По данным спецслужбы, найденное оружие украинские диверсанты хотели использовать во время майских праздников.

Ранее правоохранители нашли более 100 единиц оружия в схроне таганской ОПГ.

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