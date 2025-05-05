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ФСБ заявила о задержании жителя ХМАО, планировавшего теракт

ФСБ: задержан мужчина, планировавший теракт на железной дороге в ХМАО
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Телеграм-канал «Транспортная полиция Сибири»

Федеральная служба безопасности задержала мужчину, подозреваемого в планировании террористического акта на железной дороге в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Тюменской области.

«Планировалось установить на железнодорожное полотно участка Свердловской железной дороги филиала ОАО «РЖД» самодельное взрывное устройство, способное осуществить разрушение железнодорожного подвижного состава», — сообщили в ФСБ.

По данным спецслужбы, житель ХМАО планировал осуществить теракт по заданию куратора из числа «запрещенного украинского формирования». После задержания он рассказал правоохранителям, что у него в машине находится неактивированная бомба.

До этого ФСБ обнародовала фото агента украинских спецслужб, который передал россиянину компоненты самодельного взрывного устройства, закамуфлированные в аккумуляторном шуруповерте и ароматической свече, для нападения на участника СВО в Ханты-Мансийском автономном округе. Устройство сдетонировало в жилом доме, из-за чего пострадали пятеро человек.

Ранее ФСБ отразила атаку украинского беспилотника на центр Мариуполя.

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