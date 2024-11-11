Врач назвал простой способ вернуть утреннюю бодрость

Такой простой способ, как проветривание спальни, поможет почувствовать себя утром по-настоящему бодрым. Об этом рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.

«Чтобы быть бодрым с утра, важен правильный режим и ритуалы», — отметила эксперт.

В список ритуалов она внесла постепенное пробуждение, небольшую физическую активность, стакан воды и завтрак.

По словам невролога, необходимо сделать так, чтобы в спальню попадал утренний свет. Он рассказал, что это поможет организму выработать кортизол, отвечающий за пробуждение.

До этого ученые выяснили, что нарушения сна опасны для развивающегося мозга. В поведенческих тестах молодые животные, подвергшиеся лишению сна, с большим трудом справлялись с задачами, требующими памяти, внимания и обучения, в то время как взрослые особи в значительной степени сохраняли свои когнитивные способности, несмотря на аналогичную депривацию.

Ранее врач рассказала, как нехватка сна связана с набором лишнего веса.